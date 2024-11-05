Став "критично важливим": в КНУ ім. Шевченка заборонили Telegram, деталі (фото)

Студенти, абітурієнти, викладачі, співробітники КНУ ім. Шевченка повинні видалити Telegram з усіх робочих комп'ютерів. Також слід видалити усі канали, чати, боти, листування, ідеться у наказі ректора.

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Київський національний університет ім. Т. Г Шевченка запропонував відвідувачам Telegram-каналу отримувати інформацію з інших джерел, а не з месенджера, створеного громадянином РФ Дуровим. Щоб мінімізувати кіберзагрози, керівництво навчального закладу вирішило відмовитись від даного засобу комунікації, і нове правило повинні виконувати усі співробітники та студенти. Про новацію керівництва КНУ розповіли в останньому дописі в Telegram.

Останній допис у каналі КНУ з'явився об 11:31 5 листопада. У тексті немає роз'яснень позиції ректорату. Натомість просто перелічено посилання на порталах та в інших соцмережах, де можна відшукати актуальну інформацію про діяльність закладу.

КНУ ім. Шевченка та Telegram - останнє повідомлення у месенджері Фото: Скриншот

КНУ ім. Шевченка та Telegram

На сторінці Facebook та на порталі КНУ немає пояснень та коментарів щодо комунікації через Telegram. Однак у каналі "Червоний Губер" опублікували сканкопію наказу, який, ймовірно, видав ректор Володимир Бугров. У перших двох абзацах ідеться про плани керівництва КНУ щодо Telegram. Як з'ясовується, 10 вересня 2024 року університет став "критично важливим для функціонування економіки" — таке рішення прийняли в Міносвіти. Після цього керівництво згадало про висновок РНБО щодо кіберзагроз і про вимогу припинити використання месенджера органами влади та підприємствами критичної інфраструктури. Після цього ректор наказав припинити вести будь-яку комунікацію через цю програму. Її мають видалити з усіх робочих комп'ютерів, видалити посилання на канали та боти, відмовитись від службового листування через Telegram, ідеться в наказі.

КНУ ім. Шевченка та Telegram - наказ ректора про заборону месенджера Фото: Скриншот КНУ ім. Шевченка та Telegram - деталі наказу про месенджер Фото: Скриншот

Документ складається з двох аркушів, перший — на офіційному бланку установи. Вказується, що це наказ по навчальному закладу, втім немає дати оформлення, номеру, підпису відповідальної особи. Про канал "Червоний Губер" у 2021 році писало видання "Громадське": його створили ініціативні студенти, потім заснували однойменну громадську організацію, головою якої є Володимир Ксєніч.

Зазначимо, 20 жовтня Міністерство оборони повідомило, що вирішило відмовитись від використання ботів в Telegram, які залучали для техпідтримки застосунку "Резерв+". Перед цим у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації розповіли, що у месенджері з'явився фальшивий чат-бот цього застосунку, який міг збирати персональні дані користувачів.

Нагадуємо, народний депутат Олександр Федієнко розповів, як будуть карати адміністраторів Telegram-каналів "Де повістка".