Став "критично важливим": в КНУ ім. Шевченка заборонили Telegram, деталі (фото)
Студенти, абітурієнти, викладачі, співробітники КНУ ім. Шевченка повинні видалити Telegram з усіх робочих комп'ютерів. Також слід видалити усі канали, чати, боти, листування, ідеться у наказі ректора.
Київський національний університет ім. Т. Г Шевченка запропонував відвідувачам Telegram-каналу отримувати інформацію з інших джерел, а не з месенджера, створеного громадянином РФ Дуровим. Щоб мінімізувати кіберзагрози, керівництво навчального закладу вирішило відмовитись від даного засобу комунікації, і нове правило повинні виконувати усі співробітники та студенти. Про новацію керівництва КНУ розповіли в останньому дописі в Telegram.
Останній допис у каналі КНУ з'явився об 11:31 5 листопада. У тексті немає роз'яснень позиції ректорату. Натомість просто перелічено посилання на порталах та в інших соцмережах, де можна відшукати актуальну інформацію про діяльність закладу.
КНУ ім. Шевченка та Telegram
На сторінці Facebook та на порталі КНУ немає пояснень та коментарів щодо комунікації через Telegram. Однак у каналі "Червоний Губер" опублікували сканкопію наказу, який, ймовірно, видав ректор Володимир Бугров. У перших двох абзацах ідеться про плани керівництва КНУ щодо Telegram. Як з'ясовується, 10 вересня 2024 року університет став "критично важливим для функціонування економіки" — таке рішення прийняли в Міносвіти. Після цього керівництво згадало про висновок РНБО щодо кіберзагроз і про вимогу припинити використання месенджера органами влади та підприємствами критичної інфраструктури. Після цього ректор наказав припинити вести будь-яку комунікацію через цю програму. Її мають видалити з усіх робочих комп'ютерів, видалити посилання на канали та боти, відмовитись від службового листування через Telegram, ідеться в наказі.
Документ складається з двох аркушів, перший — на офіційному бланку установи. Вказується, що це наказ по навчальному закладу, втім немає дати оформлення, номеру, підпису відповідальної особи. Про канал "Червоний Губер" у 2021 році писало видання "Громадське": його створили ініціативні студенти, потім заснували однойменну громадську організацію, головою якої є Володимир Ксєніч.
Зазначимо, 20 жовтня Міністерство оборони повідомило, що вирішило відмовитись від використання ботів в Telegram, які залучали для техпідтримки застосунку "Резерв+". Перед цим у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації розповіли, що у месенджері з'явився фальшивий чат-бот цього застосунку, який міг збирати персональні дані користувачів.
Нагадуємо, народний депутат Олександр Федієнко розповів, як будуть карати адміністраторів Telegram-каналів "Де повістка".