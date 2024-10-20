"Ми відмовилися від цього каналу": у Міноборони висловилися про фейковий чат-бот "Резерв+"

За даними оборонного відомства, підроблений чат-бот "Резерв+" у Telegram, який поширював сторонні файли, уже видалено.

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У Міністерстві оборони України прокоментували повідомлення про можливий злам "Резерв+" або чат-бота технічної підтримки додатка в Telegram. Відповідна публікація з'явилася в офіційному Telegram-каналі відомства.

Повідомляється, що під час запуску застосунку "Резерв+" технічна підтримка здійснювалася через кілька популярних програм, зокрема через Telegram. Однак пізніше чат-бот техпідтримки "Резерв+" було видалено з Telegram, а також видалено альфа-ім'я бота.

"Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи", — пояснили в Міноборони.

Згідно із заявою міністерства, зловмисники скористалися колишнім альфа-іменем для створення підробленого чат-бота, який поширював сторонні файли. Виявивши фейк, Міноборони звернулося в Telegram із запитом про його видалення, після чого бот було видалено.

За даними Міноборони, цей інцидент не позначився на безпеці "Резерв+", оскільки застосунок не зберігає дані користувачів. Уся інформація передається до реєстру "Оберіг" у зашифрованому вигляді.

У повідомленні підкреслюється, що наразі Міноборони не надає техпідтримку через Telegram. Будь-які акаунти або чат-боти з подібною назвою є підробленими.

Нагадаємо, в Україні представники державних органів влади почали отримувати накази про обмеження використання месенджера Telegram.

Своєю чергою Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення запровадила для своїх співробітників особливий порядок доступу до Telegram і висловила сподівання на повне блокування месенджера в країні.