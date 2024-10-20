"Мы отказались от этого канала": в Минобороны высказались о фейковом чат-боте "Резерв+"

По данным оборонного ведомства, поддельный чат-бот "Резерв+" в Telegram, который распространял сторонние файлы, уже удален.

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В Министерстве обороны Украины прокомментировали сообщения о возможном взломе "Резерв+" или чат-бота технической поддержки приложения в Telegram. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что при запуске приложения "Резерв+" техническая поддержка осуществлялась через несколько популярных программ, в частности через Telegram. Однако позже чат-бот техподдержки "Резерв+" был удален из Telegram, а также удалено альфа-имя бота.

"После анализа рисков использования Telegram для технической поддержки мы отказались от этого канала, поскольку не могли гарантировать безопасность данных в рамках этой платформы", — объяснили в Минобороны.

Согласно заявлению министерства, злоумышленники воспользовались бывшим альфа-именем для создания поддельного чат-бота, который распространял сторонние файлы. Выявив фейк, Минобороны обратилось в Telegram с запросом о его удалении, после чего бот был удален.

По данным Минобороны, этот инцидент не отразился на безопасности "Резерв+", так как приложение не хранит данные пользователей. Вся информация передается в реестр "Оберіг" в зашифрованном виде.

В сообщении подчеркивается, что на данный момент Минобороны не предоставляет техподдержку через Telegram. Любые аккаунты или чат-боты с подобным названием являются поддельными.

Напомним, в Украине представители государственных органов власти начали получать приказы об ограничении использования мессенджера Telegram.

В свою очередь Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел для своих сотрудников особый порядок доступа к Telegram и выразил надежду на полную блокировку мессенджера в стране.