У соцмережі злили технічну документацію щодо південнокорейського винищувача KF-21, — ЗМІ

До витоку важливої інформації причетний якийсь Telegram-канал, що може свідчити про проблеми надійності протоколів безпеки розробників.

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Влада Південної Кореї почала розслідування витоку даних із Telegram-каналу, де пропонувалися для продажу технічні документи, пов'язані з військовими розробками країни. Йдеться про документи щодо проєктування південнокорейського винищувача KF-21 Boramae і багатоцільового вертольота KUH-1 Surion. Про це повідомив портал Defence Security Asia.

Інформацію про витік документів опублікувало ще в лютому видання The Korea Times, проте зі зрозумілих причин назву Telegram-каналу не розголошували.

Тоді йшлося про доступність документації стосовно гелікоптера KUH-1 Surion, яка супроводжувалася зображеннями його ключових компонентів. Канал також заявив про наявність інформації щодо новітнього винищувача KF-21.

Передбачуваний витік даних викликав занепокоєння щодо безпеки спільних військових операцій та обміну розвідданими між США і Південною Кореєю. Можливе розкриття інформації щодо винищувача KF-21 і спільних навчань Freedom Shield ставить під питання надійність протоколів безпеки.

Ситуація була підігріта ще тим, що в Управлінні програм оборонних закупівель і Контррозвідувальному командуванні збройних сил Південної Кореї пролунали звинувачення на адресу індонезійських інженерів, які нібито намагалися злити секретні дані про літак. Річ у тім, що KF-21 — це спільний проєкт Південної Кореї та Індонезії, який у певний момент опинився на межі зриву.

Деякі аналітики припустили, що фінансове навантаження на проєкт KF-21, яке посилюється скороченням фінансування з боку Індонезії, також може вплинути на американсько-південнокорейські оборонні відносини. Хоча Сеул, як і раніше, сповнений рішучості вкластися в термін до 2026 року, нестача бюджетних коштів може обмежити можливості країни щодо підтримки інших великих оборонних проєктів.

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