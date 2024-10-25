В соцсети слили техническую документацию по южнокорейскому истребителю KF-21, — СМИ

К утечке важной информации причастен некий Telegram-канал, что может свидетельствовать о проблемах надежности протоколов безопасности разработчиков.

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Власти Южной Кореи начали расследование утечки данных из Telegram-канала, где предлагались для продажи технические документы, связанные с военными разработками страны. Речь идет о документах по проектированию южнокорейского истребителя KF-21 Boramae и многоцелевого вертолета KUH-1 Surion. Об этом сообщил портал Defence Security Asia.

Информация об утечке документов была опубликована еще в феврале изданием The Korea Times, однако по понятным причинам название Telegram-канала не разглашалось.

Тогда говорилось о доступности документации, касающейся вертолета KUH-1 Surion, которая сопровождалась изображениями его ключевых компонентов. Канал также заявил о наличии информации по новейшему истребителю KF-21.

Предполагаемая утечка данных вызвала обеспокоенность о безопасности совместных военных операций и обмена разведданными между США и Южной Кореей. Возможное раскрытие информации по истребителю KF-21 и совместным учениям Freedom Shield ставит под вопрос надежность протоколов безопасности.

Ситуация была подогрета еще тем, что в Управлении программ оборонных закупок и Контрразведывательном командовании вооруженных сил Южной Кореи прозвучали обвинения в адрес индонезийских инженеров, которые якобы пытались слить секретные данные о самолете. Дело в том, что KF-21 — это совместный проект Южной Кореи и Индонезии, который в определенный момент оказался на гране срыва.

Некоторые аналитики предположили финансовая нагрузка на проект KF-21, усугубляемая сокращением финансирования со стороны Индонезии, также может повлиять на американо-южнокорейские оборонные отношения. Хотя Сеул по-прежнему полон решимости уложиться в срок до 2026 года, нехватка бюджетных средств может ограничить возможности страны по поддержке других крупных оборонных проектов.

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