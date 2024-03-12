Производство истребителя KF-21 на гране срыва: что не поделили Корея и Индонезия

В информационное поле просочился скандал из-за того, что индонезийские инженеры пытались пронести с территории завода USB-накопитель и слить секретные данные о самолете.

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В рамках совместного проекта Южной Кореи и Индонезии было подготовлено серийное производство истребителей KF-21 Boramae, которые должны были стать основой корейских ВВС. Однако проект оказался на гране срыва из-за скандала вокруг утечки конфиденциальных данных. Об этом 11 марта сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Прежде всего было отмечено, что разногласия в основном связаны с недостаточным вкладом Индонезии в совместное предприятие, что привело к разговорам о том, что Корея может разорвать отношения со своим партнером из Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в начале февраля южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на источники в Управлении программ оборонных закупок и Контрразведывательном командовании вооруженных сил сообщило, что индонезийские инженеры пытались слить секретные данные о самолете.

Это еще больше обострило сотрудничество и привело к резкому похолоданию в отношениях двух стран. При этом журналисты отметили, что оба правительства пытаются урегулировать ситуацию, чтобы не допустить ее перерастания в полномасштабный дипломатический конфликт. В результате этих осложнений проект, нацеленный на производство первого южнокорейско боевого самолета, столкнулся с серьезным препятствием.

"В кругах корейских инженеров ходят слухи, что Сеул может воспользоваться этой возможностью, чтобы освободиться от Джакарты, в то время как последняя пытается разрешить кризис просроченных платежей", — пишут обозреватели.

Цех по производству KF-21 Boramae

Скандал с утечкой информации

Инцидент с предполагаемой утечкой секретных данных произошел на заводе компании Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне Индонезийские представители якобы были замечены в попытке вынести с территории завода USB-накопитель с секретной информацией.

Пока неизвестно чем закончится эта история, однако на сегодняшний день делом занимается совместная следственная группа, состоящая из представителей Национального разведывательного управления, Командования военной контрразведки и Управления программ оборонных закупок (DAPA). Между тем результаты работы следователей пока не разглашаются.

Южнокорейский истребитель KF-21 Boramae

В свою очередь KAI провела собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что информация, восстановленная с флэш-накопителя, не содержит никаких военных секретов и не нарушает Закон о технологиях обороны и безопасности. Между тем в Индонезии выразили готовность продолжить сотрудничестве с Южной Кореей, в то время как некоторые СМИ предположили, что инцидент связан с политической нестабильностью внутри самой Индонезии.

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