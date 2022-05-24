42% українців вважають за можливу відмову від вступу до НАТО, — соцопитування КМІС (фото)

За даними соціологів, готовність відмовитися від інтеграції до Північноатлантичного Альянсу зростає із західних до східних областей — з 35 до 50%.

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42% українців готові відмовитись від вступу до НАТО за умови, що Україна отримає гарантії безпеки від США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це свідчать результати соцопитування, яке було проведено Київським міжнародним інститутом соціології у період із 13 по 18 травня.

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Респондентам ставили питання про те, чи буде прийнятною відмова України від вступу до НАТО за умови, що США, Великобританія, Франція та Німеччина нададуть Києву гарантії безпеки.

За даними КМІС, думки українців розділилися практично порівну. 42% респондентів вважають, що Україна може відмовитись від інтеграції до Північноатлантичного Альянсу, якщо отримає гарантії. 39% опитаних упевнені, що лише вступ до НАТО гарантуватиме безпеку нашій країні. Разом із цим, 19% громадян не визначилися зі своєю позицією або не погоджуються із запропонованими соціологами твердженнями.

[ + – ] 42% українців вважають за можливу відмову від вступу до НАТО

Готовність до відмови від НАТО й отримання гарантій безпеки зростає із Заходу на Схід — із 35 до 50%. Наприклад, 46% опитаних респондентів із західних областей упевнені, що лише інтеграція до Альянсу гарантуватиме нашій країні безпеку, а в східних областях таких громадян лише 25%.

[ + – ] 42% українців вважають за можливу відмову від вступу до НАТО

КМІС також навів результати соціологічного опитування залежно від того, де мешкає респондент. Навіть серед українців, які наразі перебувають на окупованих російськими військами територіях, думки щодо необхідності вступу України до НАТО чи отримання гарантій безпеки розділилися.

[ + – ] 42% українців вважають за можливу відмову від вступу до НАТО

Соцопитування КМІС було проведено з 13 по 18 травня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У процесі дослідження соціологи опитали 2 000 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка такої вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, на початку квітня соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження серед громадян, у процесі якого 91% респондентів відмовилися називати себе "одним народом" із росіянами. Самоідентифікація себе як "громадян України", за даними експертів, за дев'ять місяців зросла із 75 до 98%.

Також повідомлялося, що вперше в історії країни понад 50% українців підтримують легалізацію зброї.