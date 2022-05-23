Вперше за всю історію понад 50% українців підтримують легалізацію зброї.

Найбільше легалізацію зброї підтримують у центральній частині країни, найменше — на сході. Водночас 80% опитаних визнають, що до війни не бачили у цьому потреби.

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Соціологічна група "Рейтинг" провела соцопитування, серед питань якого було питання легалізації зброї. Результати опубліковано на сайті компанії.

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За останні 8 років рівень підтримки права на володіння зброєю та боєприпасами до них виріс до найвищих показників. У 2014 році лише 13% населення підтримували таке право, а у 2022 році показник зріс до 58%.

Найбільше легалізацію зброї підтримують у центральній Україні — 66%, а найменше на сході — 44%. Серед опитуваних були ті, у кого родичі воюють, ті, хто підтримує легалізацію через війну, а також ті, що хвилюються за власну безпеку.

Легалізація зброї, на думку респондентів, підвищить обороноздатність України. Водночас, близько 58% людей боїться, що зброя призведе до підвищення рівня злочинності. 80% опитаних до повномасштабного вторгнення не бачили потреби у легалізації зброї.

Якби опитані мали можливість, то 60% чоловіків і 30% жінок скористалися б правом придбання зброї. 57% обрали б пістолет, 48% — автоматам та 18% рушницю.

Опитування проводилося серед жителів України 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова система: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,5%. Термін проведення: 16 травня 2022 р. Опитування проведено на замовлення громадської ініціативи "Український арсенал свободи".

Нагадаємо, 30 березня 2021 року проти легалізації вогнепальної зброї виступало майже 70% українців.

4 березня 2021 року Верховна Рада не підтримала легалізацію зброї в Україні. Законопроєкт передбачав запровадження категорій на володіння зброєю та паспорт для кожної одиниці зброї.