Впервые за всю историю свыше 50% украинцев поддерживают легализацию оружия, — соцопрос

Больше всего легализацию оружия поддерживают в центральной части страны, а меньше всего — на востоке. Вместе с тем 80% опрошенных признают, что до войны не видели в этом необходимости.

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Социологическая группа "Рейтинг" провела соцопрос, среди вопросов которого был вопрос о легализации оружия. Результаты опубликованы на сайте компании.

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За последние 8 лет уровень поддержки права на владение оружием и боеприпасам к ним вырос до самых высоких показателей. В 2014 году лишь 13% населения поддерживали такое право, а в 2022 показатель вырос до 58%.

Больше всего легализацию оружия поддерживают в центральной Украине — 66%, а меньше всего на востоке — 44%. Среди опрашиваемых были те, у кого родственники воюют, те, кто поддерживает легализацию из-за войны, а также те, кто волнуются за собственную безопасность.

Легализация оружия по мнению респондентов, повысит обороноспособность Украины. Вместе с тем около 58% людей боится, что оружие приведет к повышению уровня преступности. 80% опрошенных до полномасштабного вторжения не видели необходимости в легализации оружия.

Если бы у опрошенных была возможность, то 60% мужчин и 30% женщин воспользовались бы правом приобретения оружия. 57% выбрали бы пистолет, 48% — автоматам и 18% ружьям.

Опрос проводился среди жителей Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,5%. Сроки проведения: 16 мая 2022 г. Опрос проведен по заказу общественной инициативы "Украинский арсенал свободы".

Напомним, 30 марта 2021 против легализации огнестрельного оружия выступало почти 70% украинцев.

4 марта 2021 года Верховная Рада не поддержала легализацию оружия в Украине. Законопроект предусматривал внедрение категорий на владение оружием, а также паспорт для каждой единицы оружия.