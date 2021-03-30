Против легализации огнестрельного оружия почти 70% украинцев, – опрос

Только каждый пятый опрошенный украинец считает, что легализация и возможность приобретения огнестрельного оружия повысит его безопасность

Большинство опрошенных граждан Украины против того, чтобы в стране было легализовано огнестрельное оружие.

Это следует из опроса, проведенного с 14 по 14 марта компанией в области исследований рынка и рекламной деятельности Research & Branding Group.

Так, согласно результатам социсследования, лишь 18% украинцев убеждены в том, что владение огнестрельным оружием повысит их личную безопасность, 73% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

[ + – ] Повысит ли владение огнестрельным оружием личную безопасность

К идее разрешения украинцам приобретения, хранения и легального ношения огнестрельного оружия положительно относятся 15% респондентов, 68% – отрицательно, 10% – нейтрально, 7% со своим мнением не определились.

[ + – ] Отношение к идее приобретения огнестрельного оружия

79% опрошенных никогда в жизни не приходилось пользоваться огнестрельным оружием, опыт пользования оружием есть у 19% респондентов.

[ + – ] Приходилось ли украинцам пользоваться огнестрельным оружием

Напомним, 4 марта Верховная Рада не поддержала легализацию оружия в Украине. Законопроект предусматривал внедрение категорий на владение оружием, а также паспорт для каждой единицы оружия.

В конце января комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект о хранении оружия и получении прав на его владение.

Министерство внутренних дел Украины выступает за принятие закона об обращении оружия и патронов к нему, но категорически против свободной продажи пистолетов.

Стоит отметить, что за период с 2014 по 2019 год, Министерство внутренних дел Украины (МВД), которое все это время возглавлял Арсен Аваков, наградило огнестрельным оружием 2 942 человека. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД.

"Сообщаем, что за указанный период ведомственным поощрительным знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие" награждены 2 942 человека", – говорится в документе.

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