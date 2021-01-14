За шесть лет МВД наградило огнестрельным оружием почти 3 тыс. человек (документ)

В 2020 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил огнестрелом 254 человека.

В период с 2014 по 2019 год, Министерство внутренних дел Украины (МВД), которое все это время возглавлял Арсен Аваков, наградило огнестрельным оружием 2 942 человека.

Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД на информационный запрос Украинских Новостей.

"Сообщаем, что за указанный период ведомственным поощрительным знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие" награждены 2 942 человека", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков в 2019 году наградил огнестрельным оружием 438 человек. Там не назвали количество человек, которых наградили оружием по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также отказались указать виды оружия, которым награждали.

В 2020 году министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил огнестрельным оружием 254 человека. Соответственно, всего за время руководства министерством Аваковым (2014-2020 годы) МВД выдало 3 196 единиц наградного оружия.