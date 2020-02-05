Вооружил батальон "бойцов": Аваков наградил оружием 438 человек за год

В МВД не назвали, кого именно наградил министр внутренних дел в прошлом году

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил огнестрельным оружием 438 человек. Об этом говорится в ответе МВД на запрос "Украинской правды".

В МВД не назвали количество человек, которых наградили оружием по категориям (нардепы, спецназовцы, добровольцы, другие категории), а также отказались указать виды оружия, которым награждали.

В министерстве только сообщили, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело. Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Нацполиции в областях и г. Киеве.

В МВД уточнили, что 215 единиц наградного оружия получили полицейские, 101 – военнослужащие и другие правоохранители и 112 – государственные и общественные деятели и волонтеры.

Но подробностей не сообщили, указав, что это персональные данные лиц, распространение которых строго ограничено.

Для справки: Батальон – армейское подразделение. Состоит из нескольких рот (обычно 2–4) и нескольких взводов, не входящих ни в одну из рот. Обычно в среднем батальон в зависимости от рода войск может насчитывать от 250 до 950 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

В рейтинге Фокуса самых влиятельных украинцев 2019 года Аваков занял восьмое место.