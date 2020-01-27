В "Слуге народа" заявили, что дело Шеремета – это Рубикон для Авакова
2020-01-27 11:39:53
Если расследование не даст результатов – министра могут отправить в отставку
Испытательный срок министра внутренних дел Арсена Авакова еще не закончен и отсутствие результатов в расследовании убийства Павла Шеремета может стать поводов для его отставки. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
"Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что, если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом", – отметил депутат.
Он подчеркнул, что одно дело показывать слайды (презентация Нацполиции о задержании подозреваемых в убийстве, - ред.) и совсем другое - подтвердить показанную на них информацию доказательствами, которые не вызывают сомнений.
Монастрыский также предположил, что сейчас Арсен Аваков не консультирует президента Владимира Зеленского в вопросах законодательных инициатив.
"Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя самого большого министерства в стране. Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является на сегодня "застрельщиком" этих идей", – отметил депутат.
По его словам, главными советниками Зеленсками по вопросам правоохранительной деятельности сейчас являются профильный замглавы Офиса президента Андрей Смирнов и его руководитель Андрей Богдан, поскольку "он сам имеет опыт работы адвоката, в том числе, в уголовных процессах".
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 августа Верховная Рада Украины утвердила состав правительства премьер-министра Алексея Гончарука. Министр внутренних дел Арсен Аваков остался на своей должности.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности под ответственность президента Владимира Зеленского. Сам президент заявил, что дал главе МВД испытательный срок.