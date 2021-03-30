Проти легалізації вогнепальної зброї майже 70% українців, — опитування

Тільки кожен п'ятий опитаний українець вважає, що легалізація і можливість придбання вогнепальної зброї підвищить його безпеку.

Більшість опитаних громадян України проти того, щоб в країні була легалізована вогнепальна зброя.

Це випливає з опитування, проведеного з 4 по 14 березня компанією в галузі досліджень ринку та рекламної діяльності Research & Branding Group.

Так, згідно з результатами соцдослідження, лише 18% українців переконані в тому, що володіння вогнепальною зброєю підвищить їхню особисту безпеку, 73% опитаних дотримуються протилежної думки.

[ + – ] Чи підвищить володіння вогнепальною зброєю особисту безпеку

До ідеї дозволу українцям придбання, зберігання і легального носіння вогнепальної зброї позитивно ставляться 15% респондентів, 68% — негативно, 10% — нейтрально, 7% зі своєю думкою не визначилися.

[ + – ] Ставлення до ідеї придбання вогнепальної зброї

79% опитаним ніколи в житті не доводилося користуватися вогнепальною зброєю, досвід користування зброєю є в 19% респондентів.

[ + – ] Чи доводилося українцям користуватися вогнепальною зброєю

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада не підтримала легалізацію зброї в Україні. Законопроект передбачав впровадження категорій на володіння зброєю, а також паспорт для кожної одиниці зброї.

Наприкінці січня комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроект про зберігання зброї та отримання прав на його володіння.

Міністерство внутрішніх справ України виступає за ухвалення закону про обіг зброї і патронів до нього, але категорично проти вільного продажу пістолетів.

Варто зазначити, що за період із 2014 по 2019 рік, Міністерство внутрішніх справ України (МВС), яке весь цей час очолював Арсен Аваков, нагородило вогнепальною зброєю 2 942 людини. Про це повідомив Департамент комунікації МВС.

"Повідомляємо, що за вказаний період відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" нагороджені 2 942 людини", — йдеться в документі.

На Фокусі виходила стаття про те, як дозволити короткоствол і не нашкодити суспільству.