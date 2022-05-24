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42% украинцев считают возможным отказ от вступления в НАТО, — соцопрос КМИС (фото)

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Украина вступление интеграция НАТО гарантии безопасности Альянс
Фото: Глеб Гаранич | 42% украинцев считают возможным отказ от вступления в НАТО

По данным социологов, готовность к отказу от интеграции в Североатлантический Альянс растет с западных до восточных областей — с 35 до 50%.

42% украинцев готовы отказаться от вступления в НАТО при условии, что Украина получит гарантии безопасности от США, Великобритании, Франции и Германии. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии в период с 13 по 18 мая.

Респондентам ставили вопрос о том, будет ли принятным отказ Украины от вступления в НАТО при условии, что США, Великобритания, Франция и Германия предоставят Киеву гарантии безопасности.

42% украинцев считают возможным отказ от вступления в НАТО

По данным КМИС, мнения украинцев разделились практически поровну. 42% респондентов считают, что Украина может отказаться от интеграции в Североатлантический Альянс, если получит гарантии. 39% опрошенных уверены, что только вступление в НАТО обеспечит безопасность нашей стране. Вместе с этим, 19% граждан не определились со своей позицией или не согласны с предложенными социологами утверждениями.

Соцопрос КМИС вступление интеграция НАТО гарантии безопасности война
42% украинцев считают возможным отказ от вступления в НАТО

Готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с Запада на Восток — с 35 до 50%. Например, 46% опрошенных респондентов из западных областей уверены, что только интеграция в Альянс обеспечит нашей стране безопасность, а в восточных областях таких граждан лишь 25%.

Соцопрос КМИС вступление интеграция НАТО гарантии безопасности война
42% украинцев считают возможным отказ от вступления в НАТО

КМИС также привел результаты социологического опроса в зависимости от того, где проживает респондент. Даже среди украинцев, которые в данный момент находятся на оккупированных российскими войсками территориях, мнения о необходимости вступления Украины в НАТО или получения гарантий безопасности разделились.

Соцопрос КМИС вступление интеграция НАТО гарантии безопасности война
42% украинцев считают возможным отказ от вступления в НАТО

Соцопрос КМИС был проведен с 13 по 18 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе исследования социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% — близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, в начале апреля социологическая группа "Рейтинг" провела исследование среди граждан, в ходе которого 91% респондентов отказались называть себя "одним народом" с россиянами. Самоидентификация себя как "граждан Украины", по данным экспертов, за девять месяцев выросла с 75 до 98%.

Также сообщалось, что впервые в истории страны более 50% украинцев поддерживают легализацию оружия.