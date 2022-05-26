92% українців негативно ставляться до Росії — опитування КМІС (фото)

Понад половина опитаних громадян сказали, що вторгнення ЗС РФ викликає у них гнів і ненависть. А кожен третій зізнався, що відчуває страх і тривожність.

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92% українців негативно ставляться до Російської Федерації, яка розпочала повномасштабну війну. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Соціологи зазначають, що протягом останніх трьох років спостерігалося зниження позитивного ставлення українців до РФ, проте під час ескалації та концентрації на кордоні російських військ ще 34% громадян добре сприймали країну-агресора.

Останнє дослідження КМІС показує, що повномасштабне вторгнення армії Росії кардинально змінило ситуацію у суспільстві. 92% українців негативно ставляться до РФ, лише 2% підтримують країну-агресора.

[ + – ] 92% українців негативно ставляться до Росії, — соцопитування КМІС

У КМІС зазначають, що соціологи вирішили повторно опитати 513 респондентів, які брали участь у лютому опитуванні. Тоді лише 50% опитаних громадян негативно ставилися до Росії, а 35% — позитивно.

[ + – ] 92% українців негативно ставляться до Росії

"Кардинальною є зміна поглядів тих, хто мав гарне ставлення до РФ і тих, хто мав невизначене ставлення до неї. Так, 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер погано ставляться до неї. Менше, ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти "не визначилися". Серед тих, хто мав невизначене ставлення до РФ, 97% зараз уже погано ставляться до неї", — йдеться в пресрелізі Київського міжнародного інституту соціології.

[ + – ] 92% українців негативно ставляться до Росії

За даними КМІС, абсолютна більшість громадян у всіх регіонах України негативно ставиться до РФ. Найбільший показник зафіксований у центральних областях — 95%, а найменший у східних — 85%.

[ + – ] 92% українців негативно ставляться до Росії

Окремо соціологи спробували з'ясувати, які почуття громадян викликає повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Серед усіх опитаних респондентів 53% обрали пункт "гнів, ненависть та огиду", 52% — "гордість за Україну та армію", 38% заявили, що відчувають страх і тривожність, а 19% — шоковані тим, що відбувається в Україні.

[ + – ] Війна проти РФ у 53% українців викликає гнів і ненависть

Соціологічне опитування КМІС було проведено в період із 13 по 18 травня, під час якого опитали 2 000 респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з допомогою комп'ютера з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%. Статистична похибка такої вибірки за звичайних обставин не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — близьких до 25%, 1,5% — близьких до 10%, 1,1% — близьких до 5% .

Нагадаємо, раніше КМІС вивчав ставлення українців до інтеграції в Північноатлантичний Альянс в умовах повномасштабної війни. Так, 42% опитаних респондентів вважають за можливу відмову від вступу до НАТО за умови отримання гарантій безпеки від країн НАТО.

Також КМІС з'ясовував, як українці ставляться до територіальних поступок Росії задля завершення повномасштабної війни. 82% громадян категорично виступили проти відмови від регіонів в обмін на припинення вогню.