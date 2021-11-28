Визовый режим для граждан РФ: Зеленский ответил на соответствующую петицию

Петиция "об ограничениях права на въезд в Украину граждан страны-агрессора РФ" набрала свыше 25 тысяч голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с представителями СНБО и СБУ проанализируют, насколько существующий режим въезда российских граждан на территорию Украины соответствует национальным интересам и безопасности. Об этом распорядился президент Владимир Зеленский в ответ на петицию "об ограничениях права на въезд в Украину граждан страны-агрессора РФ", которая набрала нужные 25 тыс. подписей.

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Автором петиции на сайте президента стал Сергей Стерненко, известный гражданский активист и экс-лидер организации "Правый сектор" в Одессе.

Зеленский отметил, что для новых изменений в правилах поездок понадобится провести тщательное исследование и анализ всех возможных сценариев развития событий, в т.ч. и с точки зрения безопасности и того, какими социальными последствиями могут обернуться нововведения. Президент подчеркнул, что сегодня и без того существует ряд ограничений, связанных с въездом российских граждан. Так, сотрудники пограничной службы выявляют лиц из "группы риска" и проводят дополнительные проверки. Более того, против граждан РФ, которые представляют угрозу национальным интересам Украины, действуют санкции.

Из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе Украина официально считает Россию страной-агрессором. Вместе с тем, дипломатические и экономические отношения между двумя государствами все еще не разорваны и нет визового режима.

Ранее Фокус сообщал, что Посол РФ в Великобритании допускает риск войны со странами Запада. По словам Андрея Келина, Россия не планирует военный конфликт с Украиной, однако существующий высокий риск войны сопряжен с нестабильностью на линии соприкосновения на Донбассе.