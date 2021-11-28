Візовий режим для громадян РФ: Зеленський відповів на відповідну петицію

Петиція "про обмеження права на в'їзд в Україну громадян країни-агресора РФ" набрала понад 25 тисяч голосів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спільно з представниками РНБО та СБУ проаналізують, наскільки існуючий режим в'їзду для російських громадян на територію України відповідає національним інтересам та безпеці. Про це розпорядився президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію "про обмеження права на в'їзд в Україну громадян країни-агресора РФ", яка набрала потрібні 25 тис. підписів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Автором петиції на сайті президента став Сергій Стерненко, відомий активіст та екс-лідер організації "Правий сектор" в Одесі.

Зеленський зазначив, що для нових змін у правилах поїздок знадобиться ретельне дослідження та аналіз усіх можливих сценаріїв розвитку подій, у т.ч. і з точки зору безпеки та того, якими соціальними наслідками можуть обернутися нововведення. Президент наголосив, що сьогодні і без того існує низка обмежень, пов'язаних із в'їздом російських громадян. Так, співробітники прикордонної служби виявляють осіб із "групи ризику" та проводять додаткові перевірки. Більше того, проти громадян РФ, які загрожують національним інтересам України, діють санкції.

Через анексію Криму та конфлікт на Донбасі Україна офіційно визнала Росію країною-агресором. Водночас дипломатичні та економічні відносини між двома державами все ще не розірвані і немає візового режиму.

Раніше Фокус повідомляв, що Посол РФ у Великій Британії допускає ризик війни з країнами Заходу. За словами Андрія Келіна, Росія не планує воєнного конфлікту з Україною, однак високий ризик війни пов'язан з нестабільністю на лінії зіткнення на Донбасі.