Посол РФ у Великій Британії не виключає війни із Заходом

Посол наполягає, що Росія не збирається розпочинати війну з Україною, проте зазначає, що існуючий високий ризик війни в Україні пов'язаний із нестабільністю на Донбасі.

Андрій Келін, лондонський посол РФ, відповів на заяву голови генштабу Великобританії Ніка Картера про те, що напруженість між Росією та країнами Заходу може вилитися у відкритий конфлікт. Келін вважає, що ризик військової ескалації існує, і що його потрібно запобігти. Про це повідомляє Коммерсант.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Існує ризик війни через прорахунки на нашому східному кордоні, і це останнє, чого б ми хотіли. Потрібно запобігти ескалації, якщо вона відбуватиметься", — заявив посол в інтерв'ю журналістам, зазначивши, що нинішні ризики все ж таки неспівставні з часом холодної війни.

Посол наполягає, що Росія не збирається розпочинати війну з Україною, проте зазначає, що існуючий високий ризик війни в Україні пов'язаний із нестабільністю на лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що для оборони України у разі вторгнення Росії в хід підуть всі наявні засоби. Україна шукає дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, але за повномасштабного вторгнення Росії країна буде змушена захищатися.

Раніше Фокус повідомляв, що США розглядають два сценарії реагування у разі вторгнення РФ в Україну. Один із них передбачає зниження активності США в Європі та припинення постачання озброєння Києву.