Посол РФ в Великобритании не исключает войны с Западом

Посол настаивает, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, однако отмечает, что существующий высокий риск войны в Украине связан с нестабильностью на Донбассе.

Андрей Келин, лондонский посол РФ, ответил на заявление главы генштаба Великобритании Ника Картера о том, что напряженность между Россией и странами Запада может вылиться в открытый конфликт. Келин считает, что риск военной эскалации существует, и что его нужно предотвратить. Об этом сообщает Коммерсантъ.

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"Существует риск войны из-за просчетов на нашей восточной границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить",— заявил посол в интервью журналистам, отметив, что нынешние риски все же несопоставимы с временами холодной войны.

Посол настаивает, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, однако отмечает, что существующий высокий риск войны в Украине связан с нестабильностью на линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что для обороны Украины в случае вторжения России в ход будут пущены все имеющиеся средства. Украина ищет дипломатические пути урегулирования конфликта на Донбассе, но при полномасштабном вторжении России страна будет вынуждена защищаться.

Ранее Фокус сообщал, что США рассматривают два сценария реагирования в случае вторжения РФ в Украину. Один из них предполагает снижение активности США в Европе и прекращение поставок вооружения Киеву.