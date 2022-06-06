"Непогана ідея": Зеленський підтримав запровадження візового режиму з РФ

На зустрічі з журналістами глава держави запевнив, що має достатньо можливостей, щоб довести це питання "до позитивного для українців результату".

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Президент України Володимир Зеленський підтримав запровадження візового режиму для громадян РФ, назвавши його "непоганою ідеєю". За словами глави держави, у нього достатньо повноважень, щоб реалізувати цю ініціативу. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у понеділок, 6 червня, передає "РБК-Україна".

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"(Введення візового режиму для громадян РФ) — це непогана ідея. І я вважаю, що я маю достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", — сказав президент.

Нагадаємо, 25 травня Зеленський відповів на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка набрала 26 742 підписи із 25 тис. необхідних для розгляду. Зокрема президент подякував українцям, які підтримали цю петицію, "за активну громадянську позицію". Глава держави зазначив, що це питання є актуальним на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Зеленський додав, що він надіслав прем'єр-міністрові Денису Шмигалю листа з проханням "опрацювати зазначене питання".

Зазначимо, що це не перша петиція, присвячена візовому режиму, яка потрапила на розгляд президента. Зокрема, 28 листопада у своїй відповіді Зеленський запевнив, що Рада національної безпеки та оборони, а також Служба безпеки України проаналізують, чи чинний режим в'їзду громадян РФ "відповідає національним інтересам".

Тим часом останнє опитування ВЦВГД показало, що 72% жителів РФ підтримують повномасштабну війну проти України. Зі свого боку, згідно з опитуванням КМІС, 92% українців негативно ставляться до Росії.