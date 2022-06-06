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"Непогана ідея": Зеленський підтримав запровадження візового режиму з РФ

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Фото: Офис президента | Зеленський позитивно оцінив ідею запровадження віз для росіян

На зустрічі з журналістами глава держави запевнив, що має достатньо можливостей, щоб довести це питання "до позитивного для українців результату".

Президент України Володимир Зеленський підтримав запровадження візового режиму для громадян РФ, назвавши його "непоганою ідеєю". За словами глави держави, у нього достатньо повноважень, щоб реалізувати цю ініціативу. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у понеділок, 6 червня, передає "РБК-Україна".

"(Введення візового режиму для громадян РФ) — це непогана ідея. І я вважаю, що я маю достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", — сказав президент.

Нагадаємо, 25 травня Зеленський відповів на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка набрала 26 742 підписи із 25 тис. необхідних для розгляду. Зокрема президент подякував українцям, які підтримали цю петицію, "за активну громадянську позицію". Глава держави зазначив, що це питання є актуальним на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Зеленський додав, що він надіслав прем'єр-міністрові Денису Шмигалю листа з проханням "опрацювати зазначене питання".

Зазначимо, що це не перша петиція, присвячена візовому режиму, яка потрапила на розгляд президента. Зокрема, 28 листопада у своїй відповіді Зеленський запевнив, що Рада національної безпеки та оборони, а також Служба безпеки України проаналізують, чи чинний режим в'їзду громадян РФ "відповідає національним інтересам".

Тим часом останнє опитування ВЦВГД показало, що 72% жителів РФ підтримують повномасштабну війну проти України. Зі свого боку, згідно з опитуванням КМІС, 92% українців негативно ставляться до Росії.