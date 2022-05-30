У РФ зростає підтримка війни в Україні: тепер таких росіян 72%

18% жителів РФ виступають проти, 10% важко відповісти. Причому 40% громадян, як і раніше, вважають, що війна потрібна для захисту Росії від НАТО.

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За даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), в якому брали участь 1600 осіб віком від 18 років, 72% жителів РФ підтримують розв'язану російським керівництвом війну в Україні. Не схвалюють таке рішення Кремля 18% росіян, а 10% із цього приводу не мають чіткої позиції. Результати опитування опубліковані на сайті ВЦВГД.

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Якщо порівняти з результатами опитування, яке проведене одразу ж після початку масштабного російського вторгнення, можна зробити висновок про те, що рівень підтримки війни в Україні зріс на 7 п.п., тих, хто виступає проти, стало на стільки менше. Водночас соціологи зазначають, що 40% росіян, як і раніше, вважають, що війна знадобилася для захисту РФ, демілітаризації України, а також для того, щоб не дозволити НАТО розмістити в Україні свої бази. Як і за кілька місяців раніше, 20% опитаних вважають, що завдання так званої спецоперації полягає у зміні політичного курсу України та усуненні нацистів, 18% респондентів під метою воєнних дій розуміють захист Донбасу, а 7% — окупацію та анексію України.

Щобільше, на думку 79% росіян, масові протести через падіння рівня життя та захист цивільних прав і свобод вкрай малоймовірні, 14% вважають протести можливими. Взяти участь у протестах готові 11% жителів, 84% ймовірніше не відмовляться від участі, 5% важко відповісти.

Якщо протести відбудуться, то в них готові брати участь лише 11%, 84% ймовірніше не приймуть, 5% вагалися з відповіддю.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ скасували концерт "ДДТ" через скандал із буквою Z. Згодом фронтмена гурту Юрія Шевчука оштрафували за антивоєнні висловлювання під час концерту. Російська влада вважала, що музикант "публічно дискредитував війська РФ".