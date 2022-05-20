Лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук оштрафований за антивоєнні висловлювання на концерті (фото)

Силовики звинувачують музиканта в "публічній дискредитації ЗС РФ", а пізніше з'явилася інформація, що артист відмовився давати свідчення у справі.

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Лідер російського рок-гурту ДДТ Юрій Шевчук заплатить від 30 до 50 тисяч рублів штрафу, повідомляє російське видання "РИА Новости".

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За інформацією ЗМІ, справу 65-річного музиканта розглядатиме Дзержинський районний суд у Санкт-Петербурзі. Шевчука звинувачують у злочині за частиною 1 статті 20.3.3 Кодексу адміністративних правопорушень Росії. У цьому випадку приводом для притягнення до адміністративної відповідальності російські правоохоронці називають "публічну дискредитацію Збройних сил Росії".

Водночас сам артист відмовився давати свідчення у справі: у соціальних мережах з'явилося фото його заяви, в якій Шевчук апелює до статті 51 Конституції РФ.

[ + – ] Юрій Шевчук відмовився від свідчень у своїй справі Фото: Telegram NEXTA

Нагадаємо, що 18 травня під час концерту гурту ДДТ в Уфі, Юрій Шевчук перед 10-тисячною залою висловився, що думає про війну в Україні, та що для нього означає батьківщина. Директор уфимського продюсерського центру "Радус" Радмір Усаєв заявив, що одразу після концерту в гримерці Шевчука вже чекали представники силових структур. Упродовж години правоохоронці вели допит музиканта, після чого склали протокол про адміністративне правопорушення.

Юрій Шевчук із перших днів російського вторгнення в Україну висловився за підтримку нашої країни. Також гурт ДДТ записав пісню на підтримку України, показавши кадри зі зруйнованих і палаючих міст.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Російської Федерації порушила кримінальну справу проти шоумена Максима Галкіна. Артист неодноразово висловлювався проти війни в Україні та засуджував дії ЗС РФ, після чого йому скасували кілька концертів у Росії, а також розірвали низку рекламних контрактів. З початком військової агресії РФ проти України, Максим Галкін та Алла Пугачова виїхали в Ізраїль.