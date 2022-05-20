Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук оштрафован за антивоенные высказывания на концерте (фото)

Силовики вменяют музыканту "публичную дискредитацию ВС РФ", а позже появилась информация, что артист отказался давать показания по делу.

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Лидер российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук заплатит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа, сообщает российское издание "РИА Новости".

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Согласно информации СМИ, дело 65-летнего музыканта будет рассматривать Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге. Шевчука обвиняют в преступлении по части 1, статьи 20.3.3 Кодекса административных правонарушений России. В данном случае, поводом для привлечения к административной ответственности российские правоохранители называют "публичную дискредитацию Вооруженных сил России".

При этом, сам артист отказался давать показания по делу: в социальных сетях появилось фото его заявления, в котором Шевчук апеллирует к статье 51 Конституции РФ.

[ + – ] Юрий Шевчук отказался от показаний по своему делу Фото: Telegram NEXTA

Напомним, что 18 мая в ходе концерта группы ДДТ в Уфе, Юрий Шевчук перед 10-тысячным залом высказался, что думает о войне в Украине, и что для него значит родина. Директор уфимского продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев заявил, что сразу после концерта в гримерке Шевчука уже ждали представители силовых структур. В течение часа правоохранители вели допрос музыканта, после чего составили протокол об административном правонарушении.

Юрий Шевчук с первых дней российского вторжения в Украину высказался в поддержку нашей страны. Также группа ДДТ записала песню в поддержку Украины, показав кадры из разрушенных и горящих городов.

Ранее Фокус сообщал, что власти Российской Федерации возбудили уголовное дело против шоумена Максима Галкина. Артист неоднократно высказывался против войны в Украине и осуждал действия ВС РФ, после чего ему отменили несколько концертов в России, а также расторгли ряд рекламных контрактов. С началом военной агрессии РФ против Украины, Максим Галкин и Алла Пугачева выехали в Израиль.