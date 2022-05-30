В РФ растет поддержка войны в Украине: теперь таких россиян 72%

18% жителей РФ выступают против, 10% затрудняются ответить. Причем 40% граждан по-прежнему считают, что война нужна для защиты России от НАТО.

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По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1600 человек старше 18 лет, 72% жителей РФ поддерживают развязанную российским руководством войну в Украине. Не одобряют такое решение Кремля 18% россиян, а у 10% на этот счет нет четкой позиции. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМа.

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Если сравнить с результатами опроса, который был проведен сразу же после начала масштабного российского вторжения, можно сделать вывод о том, что уровень поддержки войны в Украине вырос на 7 п.п., выступающих против стало на столько же меньше. При этом, социологи отмечают, что 40% россиян по-прежнему считает, что война понадобилась для защиты РФ, демилитаризации Украины, а также для того, чтобы не позволить НАТО разместить в Украине свои базы. Как и несколькими месяцами ранее, 20% опрошенных считают, что задача так называемой спецоперации состоит в изменении политического курса Украины и устранении нацистов, 18% респондентов под целью военных действий понимают защиту Донбасса, а 7% — оккупацию и аннексию Украины.

Более того, по мнению 79% россиян, массовые протесты из-за падения уровня жизни и в защиту гражданских прав и свобод крайне маловероятны, 14% считают протесты возможными. Участвовать в протестах готовы 11% жителей, 84% скорее не откажутся от участия, 5% затрудняются ответить.

Если протесты состоятся, то в них готовы принимать участие только 11%, 84% скорее не примут, 5% затруднились с ответом.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ отменили концерт "ДДТ" из-за скандала с буквой Z. Впоследствии фронтмена группы Юрия Шевчука оштрафовали за антивоенные высказывания во время концерта. Российские власти посчитали, что музыкант "публично дискредитировал войска РФ".