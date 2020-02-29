С завтрашнего дня украинцы смогут ездить в Россию только по загранпаспортам

Однако в Россию рекомендуют не ездить, так как "украинский паспорт позволяет безвизово посещать многие другие страны"

Пограничники напоминают, что с 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку", – сказано в сообщении.

Пограничники рассказывают, что во время оформления лица с внутренним паспортом инспектор тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о человеке и документе, а при оформлении лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается специальным устройством.

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, заблаговременно позаботиться о подготовке документов.

В то же время пограничники отмечают, что "не следует рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию, ведь украинский паспорт позволяет безвизово посещать многие другие страны".

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение ввести выезд из Украины в Россию для украицев исключительно по заграничным паспортам.

Как ранее сообщал Фокус:

Российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова не впустили в Украину.