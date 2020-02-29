В Украину не пустили российского журналиста Пивоварова

По словам журналиста, ему дали документ о том, что он "не смог подтвердить причину пребывания в Украине"

Российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова не впустили в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, 28 февраля в аэропорту "Жуляны" ему было отказано во въезде.

"Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сначала – вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию" (программа Пивоварова на YouTube, – ред.), улыбнулись ... Потом полтора часа ожидания на лавочке", – пишет он.

По его словам, в результате "три печальных пограничника" вручили ему постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в Украине.

"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, конечно, было (как и приглашение, жилье и т.п.), то никто, в целом, и не скрывал, что решение принято сверху", – говорит Пивоваров.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища.