Пассажирам поездов станет проще пересекать границу: во Львове появится международный пункт контроля
2019-12-18 13:01:25
Пограничный и таможенный контроль будут происходить при движении поезда
Сегодня правительство приняло решение, которое упростит пассажирам поездов дорогу в Польшу и дальше в Европу. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram.
"Мы создаем удобный сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на железнодорожной станции "Львов" для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей", – написал он.
Для этого правительство открыло международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться во время движения поездов.
Гончарук отметил, что это решение – результат успешного пилотного проекта, реализованного на поездах "Интерсити+" сообщением "Киев-Львов-Перемышль".
Как ранее сообщал Фокус:
- На вокзале станции "Киев-Пассажирский" обустроен пункт таможенного контроля пассажиров поезда "четырех столиц" Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Пограничный контроль осуществляется во время движения поезда.
- Правительство объявило о запуске "Новой таможни" с 8 декабря этого года.