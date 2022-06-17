Україна вводить візовий режим із Росією вже з 1 липня, — Зеленський

Кабінет міністрів ухвалить рішення про припинення безвізової перепустки громадян РФ уже сьогодні.

Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ з 1 липня, сьогодні Кабінет міністрів ухвалить відповідне рішення. Про це у п'ятницю, 17 червня, у своєму телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами глави держави, рішення про скасування безвізового режиму в'їзду громадян Росії на територію України буде ухвалено для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності держави.

"Сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення — Постанову Про припинення дії Угоди між Урядом України й Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією", — написав президент.

За словами Зеленського, у рішенні, яке сьогодні ухвалить Кабмін, візовий режим для громадян РФ набуде чинності з 1 липня.

Нагадаємо, 25 травня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка набрала 26 742 підписи з 25 тис. необхідних для розгляду. Глава держави зазначив, що це питання є актуальним на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Зеленський додав, що він надіслав прем'єр-міністрові Денису Шмигалю листа з проханням "опрацювати зазначене питання". Пізніше президент запевнив, що має достатньо повноважень для реалізації рішення про скасування безвізового режиму для росіян.

Також ми писали, що з 1 березня 2020 року громадяни України можуть їздити до РФ виключно за закордонними паспортами.