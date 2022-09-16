Контрнаступление ВСУ побудило Россию объявить массовую вербовку в армию, — ISW

Руководство РФ и пропагандисты активно призывают отправиться на войну, в то время как Кремль пока не решается объявить всеобщую мобилизацию.

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Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины в Харьковской области побудили представителей руководства РФ и пропагандистов активно агитировать россиян за добровольное участие в полномасштабной войне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 сентября.

Аналитики отметили, что президент Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать самомобилизацию, не дожидаясь, пока Кремль объявит военное положение. Чеченский лидер выразил мнение, что от каждого субъекта должно быть набрано не менее 1 тыс. военных. Эту инициативу публично поддержали несколько российских губернаторов. В свою очередь пропагандистка Маргарита Симоньян поддержала необходимость того, чтобы россияне добровольно участвовали в войне. В то же время оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов объявил о создании двух добровольческих батальонов.

Авторы отчета констатировали, что ранее чиновники Кремля и пропагандисты не призывали к вербовке по всей стране, из чего можно сделать вывод, что к этому их побуждает поражение Вооруженных сил РФ в Харьковской области. Аналитики допустили, что такая форма набора в армию обеспечит большую поддержку Кремля среди националистических деятелей, которые критикуют Минобороны РФ.

Тем временем украинские войска продолжают наступать в восточной части Харьковской, северной Луганской и восточной Донецкой областях — действия ВСУ вынуждают российские силы покинуть некоторые районы на востоке Украины и укрепить позиции на других направлениях. Тем не менее, войскам РФ, вероятно, будет сложно удерживать свои оборонительные рубежи, если украинские силы продолжат продвигаться на восток, отметили в ISW.

Напомним, после поражения российских войск в Харьковской области спикер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов призвал объявить в стране всеобщую мобилизацию.

Ранее в украинской разведке сообщали, что из-за провала скрытой мобилизации РФ увеличивает количество наемников в частных военных компаниях.