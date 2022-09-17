Украинские военные сообщили об освобождении двух сел под Лиманом на Донетчине (видео)

Населенные пункты расположены на юге и юго-западе от оккупированного города. Теперь Лиман находится в непосредственной близости от линии соприкосновения.

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Село Диброва, которое находится к югу от Лимана на левом берегу Северского Донца в Донецкой области, перешло под контроль украинской армии. Эту информацию осообщил военнослужащий Нацгвардии в видео, которое разлетелось по Сети.

"Поднимаем украинский флаг над населенным пунктом Донецкой области. Диброва переходит под контроль украинской армии. Национальная гвардия Украины освобождает наши территории шаг за шагом, село за селом. Победа будет за нами! Слава Украине!", – говорит военнослужащий.

Спустя короткое время после этой новости в Сети появилось еще одно видео, где боец 66 отдельной механизированной бригады сообщает, что ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт Щурово, курортный поселок к юго-западу от Лимана. Судя по тому, что видео было записано в 13:00, скорее всего, село освободили еще вчера.

В Генштабе ВСУ информацию об освобождении населенных пунктов пока не подтвердили.

Согласно оперативной сводке, за последние сутки российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой, Харьковской, Запорожской областей, однако Силы обороны успешно противостоят врагу, нанеся ему потери в районе Бахмута, Зайцевого, Авдеевки, Николаевки Второй и Новомихайловки.

Кроме того, украинская авиация поразила девять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, три опорных пункта, тыловой пункт управления и две позиции ЗРК. Уничтожен один вражеский самолет Су-24, три крылатые ракеты и один беспилотник.

Напомним, стремительные и успешные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины в Харьковской области побудили представителей руководства РФ и пропагандистов активно агитировать россиян за добровольное участие в полномасштабной войне. В армию РФ набирают даже заключенных, вербовать которых в колонии лично ездит куратор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин.