ВС РФ продолжают глупые операции на Донбассе и рискуют попасть в окружение, — ISW (фото)

ВСУ могут устроить оккупантам "котел" в Лимане, а также получить коридор для последующего продвижения в районе Северодонецка и Лисичанска.

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ВС РФ продолжают проводить глупые операции на Донбассе вместо того, чтобы обезопасить себя от контрнаступления Вооруженных сил Украины и возможного оперативного окружения. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 17 сентября.

По данным экспертов, российские войска продолжают осуществлять наступательные операции, пытаясь занять Бахмут и продвинуться от запад от оккупированного Донецка.

Анализируя действия ВС РФ в Донецкой области, аналитики ISW приходят к выводу, что командование армии России никак не готовится к возможному контрнаступление ВСУ на этом участке фронта.

"Россияне, очевидно, направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, для захвата сел возле Донецка, а не на уязвимые российские оборонительные линии, спешно созданные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области. Россияне не могут надеяться на достаточно масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинское контрнаступление", — говорится в отчете Института изучения войны.

ISW не исключает, что из-за проведения глупых позиций подразделения ВС РФ рискуют попасть в окружение возле населенного пункта Лиман, за который продолжаются ожесточенные бои. По мнению аналитиков, ВСУ расширяют свои позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. Подобные действия могут помочь взять в окружение российские войска, которые держат оборону Лимана.

Более того, как сказано в отчете ISW, дальнейшее продвижение ВСУ на восток вдоль северного берега реки Северский Донец может открыть для украинской армии коридор на оккупированные Лисичанск и Северодонецк.

[ + – ] Подразделения ВС РФ могут попасть в окружение в Лимане

Напомним, 17 сентября украинские военнослужащие сообщили о деоккупации двух сел возле захваченного россиянами Лимана. В ходе контрнаступления ВСУ смогли освободить Диброву и Щурово, над которыми были подняты флаги Украины.

Также сообщалось, что Нацгвардия в ходе успешного контрнаступления форсировала Северский Донец и освободила населенный пункт Озерное возле захваченного Лимана.