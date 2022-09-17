Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни российских военных, – Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что у ВС РФ пока остается больше военнопленных, потому задача украинских защитников — пополнять обменный фонд.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал информационному агентству Reuters подробное интервью, в котором, среди прочего, рассказал о контрнаступлении в Харьковской области и о том, как будет возвращен Крым.

Зеленский обсудил с журналистом самые насущные вопросы, говоря о том, что произошло за 206 дней войны в Украине.

Он отметил, что во время контрнаступления в Харьковской области, которое европейские генералы уже назвали проведенным "почти по учебнику", президент Украины подтвердил тот факт, что в плен было захвачено много российских военных. Однако он подчеркнул, что "у россиян больше наших пленных, чем у нас – российских военных или наемников, которые работают за РФ, террористов. Поэтому наша задача – пополнять этот обменный фонд", — сказал Зеленский.

И он подтвердил, что наступление на Харьковском направлении дало возможность ощутимо пополнить этот фонд. Когда журналист спросил сколько было захвачено в плен российских военных, Зеленский ответил: "Это сотни".

Говоря о деоккупации Крыма, президент отметил, что не исключена возможность, что полуостров будет возвращаться дипломатическим путем. Но подчеркнул, что "Украина сможет жить спокойно, когда вернет себе всю свою землю".

Напомним, ВСУ с конца августа пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. Убегая, российские военные бросали технику и боеприпасы. Многие сдавались в плен добровольно.

Представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов даже рассказал, что один российский военный приехал сдаваться в плен на танке.