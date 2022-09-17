"Почти по учебнику": глава спецштаба по Украине в Бундесвере о контрнаступлении ВСУ под Харьковом

Генерал Кристиан Фрейдинг подчеркнул, что ВС РФ отступали хаотично, бросая военную технику.

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Бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, главы специального штаба по Украине в Бундесвере дал интервью, в котором оценил действия ВСУ на Харьковском направлении.

Он отметил, что обманный манёвр сообщить о наступлении на юге, и в то же время начать наступление на севере – оправдал себя. Также он оценил тактику ВСУ, которые обнаружили слабые места в обороне противника и направили туда основной удар, перебрав на себя инициативу и начав не просто наступление, но и преследование оккупантов. По словам генерала, это было проведено почти "по учебнику".

Кристиан Фрейдинг утверждает, что украинцы добились локального превосходства 4 к 1, а также превосходства в численности и точности артиллерии, в т.ч. благодаря немецкой технике (Panzerhaubitze и РСЗО MARS).

Он прокомментировал и действия ВС РФ, подчеркнув, что при отходе с позиций, ту военную технику, которую невозможно забрать, принято уничтожать. Российские же военные бросили огромное количество техники.

[ + – ] Оценка генерала Кристиана Фрейдинга контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении

По мнению Фрейдинга – это классический пример использования армией тактики приказов. Командиры низших уровней были лишены полномочий принимать какие-либо решения самостоятельно, что, при отсутствии приказов сверху, привело к обрушению линии фронта и хаотическому бегству.

Он рассказал, что на встрече министров обороны НАТО кто-то даже пошутил, что это было "самое крупное пожертвование ВСУ с начала войны" и очевидно, что украинские военные будут использовать всю эту брошенную россиянами технику, вернув ее в строй.

Генерал отметил, что ВВС России выделили на всю спецоперацию 550 самолетов, и по стандартам НАТО те должны были совершать о 1000 до 1200 боевых вылетов в день. Но на деле российские самолеты совершают до 300 боевых вылетов в день, и только 10% от этого числа непосредственно направлены на поддержку войск. Кристиан Фрейдинг связывает это не только с действиями украинской ПВО, но и с проблемами с логистикой и обслуживанием. Так как российские самолеты сейчас использую чужие аэродромы, где нет должного технического обслуживания и нужных деталей для самолетов.

Также генерал отметил, что все войны заканчивают за столом переговоров и только так, но пока ни Россия ни Украина не нашли точки соприкосновения.