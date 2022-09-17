"Майже за підручником": голова спецштабу по Україні в Бундесвері про контрнаступ ЗСУ під Харковом

Генерал Крістіан Фрейдінг наголосив, що ЗС РФ відступали хаотично, кидаючи військову техніку.

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Бригадний генерал Крістіан Фрейдінг, глава спеціального штабу по Україні в Бундесвері дав інтерв'ю, в якому оцінив дії ЗСУ на Харківському напрямі.

Він зазначив, що обманний маневр повідомити про наступ на півдні, і водночас розпочати наступ на півночі — виправдав себе. Також він оцінив тактику ЗСУ, які виявили слабкі місця в обороні супротивника і направили туди основний удар, перебравши на себе ініціативу та розпочавши не просто наступ, а й переслідування окупантів. За словами генерала, це було проведено майже "за підручником".

Крістіан Фрейдінг стверджує, що українці здобули локальну перевагу 4 до 1, а також переваги в чисельності та точності артилерії, зокрема завдяки німецькій техніці (Panzerhaubitze та РСЗВ MARS).

Він прокоментував і дії ЗС РФ, наголосивши, що при відході з позицій ту військову техніку, яку неможливо забрати, прийнято знищувати. Російські військові покинули величезну кількість техніки.

[ + – ] Оцінка генерала Крістіана Фрейдінга контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку

На думку Фрейдінга — це класичний приклад використання армією тактики наказів. Командири нижчих рівнів були позбавлені повноважень приймати будь-які рішення самостійно, що за відсутності наказів зверху призвело до обвалення лінії фронту та хаотичної втечі.

Він розповів, що на зустрічі міністрів оборони НАТО хтось навіть пожартував, що це була "найбільша пожертва ЗСУ з початку війни" і очевидно, що українські військові будуть використовувати всю цю кинуту росіянами техніку, повернувши її до ладу.

Генерал зазначив, що ВПС Росії виділили на всю спецоперацію 550 літаків, і за стандартами НАТО ті мали здійснювати про 1000 до 1200 бойових вильотів на день. Але насправді російські літаки здійснюють до 300 бойових вильотів на день, і лише 10% від цього безпосередньо спрямовані на підтримку військ. Крістіан Фрейдінг пов'язує це не лише з діями української ППО, а й із проблемами з логістикою та обслуговуванням. Тому що російські літаки зараз використовую чужі аеродроми, де немає належного технічного обслуговування та необхідних деталей для літаків.

Також генерал зазначив, що всі війни закінчують за столом переговорів і тільки так, але поки що ні Росія, ні Україна не знайшли точки дотику.