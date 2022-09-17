Під час контрнаступу ЗСУ взяли в полон сотні російських військових, – Зеленський

Президент України підкреслив, що у ЗС РФ поки що залишається більше військовополонених, тому завдання українських захисників поповнювати обмінний фонд.

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Президент України Володимир Зеленський дав інформаційному агентству Reuters докладне інтерв'ю, в якому, серед іншого, розповів про контрнаступ у Харківській області та про те, як буде повернуто Крим.

Зеленський обговорив із журналістом найнагальніші питання, говорячи про те, що сталося за 206 днів війни в Україні.

Він зазначив, що під час контрнаступу в Харківській області, який європейські генерали вже назвали проведеним "майже за підручником", президент України підтвердив той факт, що в полон було захоплено багато російських військових. Однак він наголосив, що "у росіян більше наших полонених, ніж у нас — російських військових чи найманців, які працюють за РФ, терористів. Тому наше завдання — поповнювати цей обмінний фонд", — сказав Зеленський.

І він підтвердив, що наступ на Харківському напрямку дав змогу відчутно поповнити цей фонд. Коли журналіст запитав, скільки було захоплено в полон російських військових, Зеленський відповів: "Це сотні".

Говорячи про деокупацію Криму, президент зазначив, що не виключена можливість, що півострів повертатиметься дипломатичним шляхом. Але наголосив, що "Україна зможе жити спокійно, коли поверне собі всю свою землю".

Нагадаємо, ЗСУ з кінця серпня пішли у контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях. Втікаючи, російські військові кидали техніку та боєприпаси. Багато хто здавався в полон добровільно.

Представник координаційного штабу військовополонених Андрій Юсов навіть розповів, що один російський військовий приїхав здаватися в полон на танку.