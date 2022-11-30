СБУ задержала коллаборантов, которые пытали украинцев в Херсоне (фото)

Один из украинцев "работал" в оккупированном россиянами Херсоне следователем, а второй — патрульным полицейским.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух коллаборантов, которые во время оккупации Херсона российскими военными похищали украинцев и пытали их в застенках. Информация об этом появилась на официальном канале ведомства в Телеграме.

По словам следователей, после оккупации города ВС РФ, местные жители добровольно вызвались помогать оккупантам и вступили в их ряды.

Более того: после так называемого "собеседования" с представителями ФСБ одного из коллаборнатов назначили на должность следователя. Мужчина должен был участвовать в подавлении движения сопротивления на оккупированной части Херсонщины.

Местные жители, с которыми "работал" приспешник оккупантов, жаловались, что он применял к ним психологическое давление, насилие и угрозы физической расправой.

Второго украинца представитель Федеральной службы безопасности определил в так называемую "патрульную полицию". Находясь на этой должности, украинец принимал непосредственное участие в преследовании и незаконных задержаниях своих сограждан.

После того как ВСУ деоккупировали Херсон, злоумышленники пытались скрыться от украинских силовиков, но были задержаны. Сейчас они находятся под стражей. Им уже сообщили о подозрении в колаборационизме.

[ + – ] Сотрудники СБУ задержали в Херсоне украинцев, которые работали у российских оккупантов "следователем" и "патрульным" Фото: СБУ [ + – ] Сотрудники СБУ задержали в Херсоне украинцев, которые работали у российских оккупантов "следователем" и "патрульным" Фото: СБУ

Напомним, СБУ выявила коллаборантку из Херсона, которая сдала 23 украинских патриота. Бывшая сотрудница правоохранительных органов Виктория Землянова обменяла сведения о проукраински настроенных горожанах на должность в оккупационной администрации.

Фокус также писал, кто управляет оккупированными Херсонской и Запорожской областями. Некоторые из них занимали ранее высокие должности – были мэрами, депутатами, начальниками полиции или же возглавляли какие-то подразделения в госструктурах, а некоторые – простыми обывателями, стремящимися быть заметными.