СБУ задержала в Киеве топ-коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС (фото)

Подозреваемой, по данным правоохранителей, является экс-глава Купянской райгосадминистрации, участвовавшая в организации "референдума" на Харьковщине. В столице женщина оформляла документы переселенца для выезда в Европу.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании коллаборантки в Киеве, которая пыталась выехать из Украины в Евросоюз. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемой в коллаборационизме является бывшая глава Купянской районной госадминистрации, которая во время оккупации перешла на сторону ВС РФ.

За сотрудничество бывшая чиновница была назначена в ряды руководящего состава местного оккупационного органа, получив должность "заместителем руководителя Куриловской громады".

"Находясь на должности, она выполняла указания Кремля о распространении оккупационного режима и привлечении местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины", — говорится в пресс-релизе СБУ.

После контрнаступления Вооруженных сил и деоккупации части Харьковской области подозреваемая, как утверждают силовики, переехала в Киев и пыталась оформить документы в качестве переселенки для последующего выезда в Евросоюз. Оперативники СБУ установили местонахождение женщины и задержали ее.

Бывшей главе Купянской РГА предъявлено подозрение по ч.5 ст. 111-1 Уголовного кодекса — "Коллаборационная деятельность". Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемой будет доказана Фемидой — ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС [ + – ] СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС [ + – ] СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС [ + – ] СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС

Отметим, что брат экс-нардепа-предателя Олега Царева был осужден на 5 лет за терроризм по обвинениям СБУ. Михаил Царев после вынесения приговора попросил внести его в списки на обмен пленными с Российской Федерацией.

Также сообщалось, что СБУ задержала коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и пытали проукраинских местных жителей Херсона.