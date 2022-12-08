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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

СБУ задержала в Киеве топ-коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС (фото)

Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум
СБУ задержала в Киеве коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС

Подозреваемой, по данным правоохранителей, является экс-глава Купянской райгосадминистрации, участвовавшая в организации "референдума" на Харьковщине. В столице женщина оформляла документы переселенца для выезда в Европу.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании коллаборантки в Киеве, которая пыталась выехать из Украины в Евросоюз. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемой в коллаборационизме является бывшая глава Купянской районной госадминистрации, которая во время оккупации перешла на сторону ВС РФ.

За сотрудничество бывшая чиновница была назначена в ряды руководящего состава местного оккупационного органа, получив должность "заместителем руководителя Куриловской громады".

"Находясь на должности, она выполняла указания Кремля о распространении оккупационного режима и привлечении местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины", — говорится в пресс-релизе СБУ.

После контрнаступления Вооруженных сил и деоккупации части Харьковской области подозреваемая, как утверждают силовики, переехала в Киев и пыталась оформить документы в качестве переселенки для последующего выезда в Евросоюз. Оперативники СБУ установили местонахождение женщины и задержали ее.

Бывшей главе Купянской РГА предъявлено подозрение по ч.5 ст. 111-1 Уголовного кодекса — "Коллаборационная деятельность". Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемой будет доказана Фемидой — ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум Fullscreen
СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС
Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум Fullscreen
СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС
Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум Fullscreen
СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС
Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум Fullscreen
СБУ задержала коллаборантку, которая хотела выехать в ЕС
Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум
Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум
Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум
Коллаборантка задержание СБУ оккупанты Купянский район референдум

Отметим, что брат экс-нардепа-предателя Олега Царева был осужден на 5 лет за терроризм по обвинениям СБУ. Михаил Царев после вынесения приговора попросил внести его в списки на обмен пленными с Российской Федерацией.

Также сообщалось, что СБУ задержала коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и пытали проукраинских местных жителей Херсона.