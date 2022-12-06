Осужденный на 5 лет брат Олега Царева просит внести его на обмен пленными, — СБУ (видео)

Фемида признала, что Михаил Царев выполнял задачи спецслужб РФ и готовил серию терактов на стратегических объектах Украины.

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Брат бывшего нардепа-предателя Олега Царева признан виновным в терроризме и подготовке взрывов на территории Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержание брата Олега Царева — суд вынес вердикт

В частности, СБУ доказала в суде вину Михаила Царева, которому после задержания были выдвинуты обвинения в подготовке терактов на территории Днепропетровской области.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил брату экс-нардепу-предателю Олега Царева наказание в 5 лет лишения свободы. После решения Фемиды Михаил Царев, как утверждают в СБУ, попросил внести его в список на обмен пленными с Российской Федерацией.

"Он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры. За это оккупанты обещали ему "кресло" главы Днепропетровской ОГА в случае захвата региона. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

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Задержание брата Олега Царева — хронология событий

В мае 2022 года пресс-центр СБУ сообщил о задержании брата бывшего нардепа-предателя Олега Царева. Михаил Царев, по данным правоохранителей, пытался осуществлять диверсионную деятельность в Днепропетровской области. В обмен на сотрудничество захватчики пообещали брату бывшего нардепа-предателя должность руководителя оккупационной администрации.

Позже в СБУ уточнили, что Михаил Царев готовил серию терактов в Днепропетровской области, а во время обысков у брата бывшего нардепа-предателя выявили тротиловые шашки, российскую символику и паспорта Российской Федерации.