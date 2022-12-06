Засуджений на 5 років брат Олега Царьова просить внести його на обмін полоненими, — СБУ (відео)

Феміда визнала, що Михайло Царьов виконував завдання спецслужб РФ та готував серію терактів на стратегічних об'єктах України.

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Брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова визнано винним у тероризмі та підготовці вибухів на території Дніпропетровської області. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Затримання брата Олега Царьова — суд виніс вердикт

Зокрема, СБУ довела у суді провину Михайла Царьова, якому після затримання було висунуто звинувачення у підготовці терактів на території Дніпропетровської області.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив братові екснардепа-зрадника Олега Царьова покарання у 5 років позбавлення волі. Після рішення Феміди Михайло Царьов, як стверджують у СБУ, попросив внести його до списку на обмін полоненими з Російською Федерацією.

"Він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об'єктах транспортної та критичної інфраструктури. За це окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської ОДА у разі захоплення регіону. Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника та встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності", — йдеться у пресрелізі спецслужби.

[ + – ] Михайла Царьова засуджено на 5 років за терористичну діяльність в Україні

Затримання брата Олега Царьова — хронологія подій

У травні 2022 року пресцентр СБУ повідомив про затримання брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова. Михайло Царьов, за даними правоохоронців, намагався провадити диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. В обмін на співпрацю загарбники пообіцяли братові колишнього нардепа-зрадника посаду керівника окупаційної адміністрації.

Пізніше у СБУ уточнили, що Михайло Царьов готував серію терактів у Дніпропетровській області, а під час обшуків у брата колишнього нардепа-зрадника виявили тротилові шашки, російську символіку та паспорти Російської Федерації.