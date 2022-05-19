Вибухівка та знімки з Януковичем: у СБУ розкрили деталі затримання брата Царьова (фото)

За інформацією правоохоронців, Михайло Царьов планував серію вибухів у Дніпропетровській області. Під час обшуків також виявили тротилові шашки, російську символіку та документи.

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Служба безпеки України затримала брата Олега Царьова Михайла за підозрою в підривній діяльності проти української держави. Пресслужба відомства також оприлюднила знімки, зроблені на місці обшуків. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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На місці обшуків було вилучено: зброю, тротилові шашки, російську символіку та документи. Виявилося навіть фото з колишнім президентом України Віктором Януковичем, якого підозрюють у держзраді.

[ + – ] Подробиці обшуків у брата Олега Царьова. [ + – ] Подробиці обшуків у брата Олега Царьова. [ + – ] Подробиці обшуків у брата Олега Царьова. [ + – ] Подробиці обшуків у брата Олега Царьова. Фото: СБУ [ + – ] Подробиці обшуків у брата Олега Царьова.

Нагадаємо, що зусиллями співробітників СБУ було затримано брата "регіонала" Олега Царьова. Слідство стверджує, що, згідно з наявними даними, Михайло Царьов отримав вказівки від російських кураторів і готував вибухи на Дніпропетровщині.

Раніше Фокус повідомляв, що Янукович і його команда в лютому приїжджали в Україну. Кремлівське керівництво планувало встановити в Україні маріонетковий уряд із колишніх членів "Партії регіонів". Тимчасовим президентом хотіли призначити Олега Царьова.