Взрывчатка и снимки с Януковичем: в СБУ раскрыли детали задержания брата Царева (фото)

По информации правоохранителей, Михаил Царев планировал серию взрывов в Днепропетровской области. Во время обысков также обнаружили тротиловые шашки, российскую символику и документы.

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Служба Безопасности Украины задержала брата Олега Царева Михаила по подозрению в подрывной деятельности против украинского государства. Пресс-служба ведомства также обнародовала снимки, сделанные на месте обысков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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На месте обысков были изъяты: оружие, тротиловые шашки, российская символика и документы. Обнаружилось даже фото с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который подозревается в госизмене.

[ + – ] Подробности обысков у брата Олега Царева. [ + – ] Подробности обысков у брата Олега Царева. [ + – ] Подробности обысков у брата Олега Царева. [ + – ] Подробности обысков у брата Олега Царева. Фото: СБУ [ + – ] Подробности обысков у брата Олега Царева.

Напомним, что усилиями сотрудников СБУ был задержан брат "регионала" Олега Царева. Следствие утверждает, что, согласно имеющимся данным, Михаил Царев получил указания от российских кураторов и готовил взрывы в Днепропетровской области.

Ранее Фокус сообщал, что Янукович и его команда в феврале приезжали в Украину. Кремлевское руководство планировало установить в Украине марионеточное правительство из бывших членов "Партии регионов". Временным президентом хотели назначить Олега Царева.