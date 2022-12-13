СБУ затримала в Одесі російського агента, який передавав дані штабу "Групи Вагнера"

У телефоні підозрюваного знайшли електронні карти з цілями російських ракетних ударів на Чорноморському узбережжі України.

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Співробітники Служби безпеки України затримали мешканця Одеси, завербованого російськими спецслужбами після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як уточнюють у СБУ, громадянин України контактував із "Групою Вагнера" та московським "ОМОНом" — спецпідрозділом Росгвардії, який бере участь у війні проти України.

У мобільному телефоні підозрюваного виявлено електронні карти з цілями російських ракетних ударів на Чорноморському узбережжі. Насамперед одесит збирав дані про місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони. Крім цього, чоловік намагався підрахувати кількість особового складу, озброєння та військової техніки, що розташовані у прибережній зоні Одеської області.

[ + – ] Листування підозрюваного з російськими кураторами

Отриману від агента інформацію ворог використав для планування, підготовки та проведення ударів по регіону.

Також пособник окупантів передавав інформацію про позиції Збройних Сил України в Одесі.

Агента РФ вдалося виявити завдяки його активності у соцмережах, де одесит відкрито підтримував вторгнення країни-агресора та виправдовував воєнні злочини росіян.

Для збору даних місцевий мешканець особисто виходив на місцевість, вів спостереження за об'єктами та фотографував їх. Інформацію він пересилав у Росію у вигляді міток на електронних картах із докладним описом прилеглої території. Для комунікації із загарбниками одесит використовував анонімні Telegram-канали та месенджери.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловіка помістили під варту.

Нагадаємо, у понеділок, 12 грудня, СБУ повідомила про затримання російських шпигунок на Донеччині. Агентурна мережа РФ передавала окупантам локації електричних підстанцій та соціальних об'єктів, серед яких школи, пологові будинки та студентські гуртожитки.

Минулого тижня співробітники СБУ обшукали Харківську єпархію УПЦ МП, де виявили російські сухпайки та велику кількість валюти.