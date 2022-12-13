СБУ задержала в Одессе российского агента, который передавал данные штабу "Группы Вагнера"

В телефоне подозреваемого нашли электронные карты с целями российских ракетных ударов на Черноморском побережье Украины.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Одессы, завербованного российскими спецслужбами после полномасштабного вторжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняют в СБУ, гражданин Украины контактировал с "Группой Вагнера" и московским "ОМОНом" — спецподразделением Росгвардии, принимающим участие в войне против Украины.

В мобильном телефоне подозреваемого обнаружены электронные карты с целями российских ракетных ударов на Черноморском побережье. В первую очередь одессит собирал данные о местах дислокации и особенностях маскировки украинских подразделений береговой обороны. Кроме этого, мужчина пытался подсчитать количество личного состава, вооружения и военной техники, расположенных в прибрежной зоне Одесской области.

[ + – ] Переписка подозреваемого с российскими кураторами

Полученную от агента информацию враг использовал для планирования, подготовки и проведения ударов по региону.

Также пособник оккупантов передавал информацию о позициях Вооруженных сил Украины в Одессе.

Агента РФ удалось обнаружить благодаря его активности в соцсетях, где одессит открыто поддерживал вторжение страны-агрессора и оправдывал военные преступления россиян.

Для сбора данных местный житель лично выходил на местность, вел наблюдение за объектами и фотографировал их. Информацию он пересылал в Россию в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории. Для коммуникации с захватчиками одессит использовал анонимные Telegram-каналы и мессенджеры.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчину поместили под стражу.

Напомним, в понедельник, 12 декабря, СБУ сообщила о задержании российских шпионок в Донецкой области. Агентурная сеть РФ передавала оккупантам локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, родильные дома и студенческие общежития.

На прошлой неделе сотрудники СБУ обыскали Харьковскую епархию УПЦ МП, где обнаружили российские сухпайки и большое количество валюты.