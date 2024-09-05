Попытка номер два: Верховная Рада таки отправила в отставку Ирину Верещук (видео)

Накануне Ирина Верещук сообщила, что Владимир Зеленский пригласил ее в Офис президента на должность заместителя Андрея Ермака.

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В четверг, 5 сентября, Верховная Рада уволила вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 255 парламентариев. 4 нардепа были "против", еще 39 воздержались.

Верещук на свое увольнение пришла в Верховную Раду с отчетом. Ее встретили аплодисментами.

Накануне депутаты не смогли отправить Верещук в отставку. Увольнение министра поддержали 214 депутатов, при необходимых 226 голосах.

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, что Верещук переходит в Офис президента, где будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

Верещук подала заявление об отставке 3 сентября. А уже на следующий день подтвердила, что станет заместителем Андрея Ермака.

Фото: Скриншот

По данным источников "РБК-Украина", Верещук заменит на должности Юлию Соколовскую, которая отвечает за социальное направление работы. Сообщается, что Соколовская может отправиться на дипломатическую работу.

Что известно об Ирине Верещук

3 2010 до 2015 года Ирина Верещук была мэром города Рава-Русская на Львовщине. В 2019 году избралась в парламент по спискам партии "Слуга народа". С сентября по ноябрь того же года была представительницей правительства в Верховной Раде Украины.

Верещук в 2020 году участвовала в выборах городского головы Киева и 5-е место после Виталия Кличко, Александра Попова, Сергея Притулы и Алексея Кучеренко с результатом 5,44%.

4 ноября 2021 года — назначена на должность Вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада отправила в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. За его увольнение проголосовали 240 народных депутатов.

4 сентября заседание фракции "Слуга народа" посетил президент Владимир Зеленский, на котором было согласовано 9 кандидатур новых министров.