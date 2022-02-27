Україну на переговорах з РФ представить Микола Точицький: що про нього відомо

Переговори України та Росії все ж таки відбудуться сьогодні на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять.

Те, що зустріч української та російської делегації відбудеться, підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

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Як заявив Зеленський, президент Білорусі взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду української делегації, самих переговорів та її повернення "всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі".

За інформацією "Дзеркала тижня", яка поки що не підтверджена офіційно, українську делегацію очолить Микола Точицький. Це кадровий дипломат із майже 30-річним стажем, у минулому — голова місії в ЄС, надзвичайний та повноважний посол України у Бельгії, потім у Люксембурзі. Сьогодні Микола Точицький обіймає посаду заступника міністра закордонних справ України.

Як повідомляв раніше Фокус, прямі переговори Путіна та Зеленського можуть відбутися в Єрусалимі. Підтвердженням цієї можливості стало повідомлення про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет сьогодні запропонував президенту РФ Володимиру Путіну посередництво з метою припинення військових дій у нашій країні.