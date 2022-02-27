Украину на переговорах с РФ представит Николай Точицкий: что о нем известно

Переговоры Украины и России все же состоятся сегодня на украино-белорусской границе в районе реки Припять.

То, что встреча украинской и российской делегации состоится, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграмм-канале.

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Как заявил Зеленский, президент Белоруси взял на себя ответственность за то, что на время проезда украинской делегации, самих переговоров и ее возвращения "все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле".

По информации "Зеркала недели", которая пока не подвтерждена официально, украинскую делегацию возглавит Николай Точицкий. Это кадровый дипломат с почти 30-летним стажем, в прошлом — глава миссии в ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Бельгии, затем в Люксембурге. Сегодня Николай Точицкий занимает пост заместителя министра иностранных дел Украины.

Как сообщал ранее Фокус, прямые переговоры Путина и Зеленского могут состояться в Иерусалиме. Подверждением этой возможности стало сообщение о том, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сегодня предложил президенту РФ Владимиру Путину посредничество в в целях прекращения военных действий в нашей стране.