1,5 млрд грн на телемарафон и без выборов: что внесли в проект Госбюджета-2025

Документ был получен Радой и уже передан на рассмотрение руководству парламента и профильного комитета. В нем не предусмотрены и расходы на "национальный кэшбек".

Related video

Накануне Кабинет министров утвердил законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Документ сверстан с учетом прогнозируемого роста национального ВВП в 2024 году на 3,5%, в 2025-м – на 2,7%. Проект госсметы еще не обнародован. Но о его ключевых положениях рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

В бюджете на 2025 год запланировали потратить 1,5 млрд на телемарафон

Верховная Рада может выделить из государственного бюджета Украины на 2025 год 1,6 млрд гривен на финансирование телеканала "Рада" и телемарафона. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в документе заложено 1,5 млрд гривен на финансирование марафона "Единые новости" и еще 78,2 млн гривен — на телеканал "Рада".

"Расходы на телеканал "Рада" снизили, но недостаточно. В следующем году на них хотят потратить 78,2 млн грн. Что меньше, чем в прошлом году (198 млн грн слили), но в два раза больше чем до того, как ОП рейдернула канал. Ну и на сам марафон заложили как в прошлом году 1,5 млрд грн. То есть общая цифра, которую спустят в трубу, будет 1,6 млрд грн", – написал Железняк.

В Раде не запланировали расходы на проведение выдобов

"По выборам в Бюджете (на 2025 год – ред.) ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года, даже немного меньше", – написал нардеп.

В то же время депутаты третий раз приняли "классическую статью", которая уже была в предыдущих государственных бюджетах:

"Кабинет Министров Украины вместе с Центральной избирательной комиссией после прекращения или отмены военного положения в Украине представит на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по внесению изменений в Государственный бюджет Украины в части предусмотрения расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов ".

В Раде не запланировали расходы на кэшбек

"Ну откровенно, пока из приятных сюрпризов в Бюджете на следующий год не заложена (совершенно популистическая) идея о кэшбеке", — добавил Железняк.

По его словам, программа просто исчезла.

"Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги", на которую в этом году спустят в… воздух 3 млрд грн. Я думаю, что они все еще захотят вернуть эту программу или встроить ее потом, но пока так", — добавил он.

Что еще известно про бюджет на 2025 год

На 2025 год в украинский бюджет заложен курс гривны на уровне 45 грн/доллар.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Он отметил, что доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. В то же время расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

При формировании текущего военного бюджета Украины учитывался прогноз МВФ, согласно которому предполагалось, что война завершится к лету 2024 года. В настоящее время военный бюджет Украины требует дополнительного финансирования.