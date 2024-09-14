1,5 млрд грн на телемарафон і без виборів: що внесли до проєкту Держбюджету-2025

Документ був отриманий Радою і вже переданий на розгляд керівництву парламенту і профільного комітету. У ньому не передбачені й витрати на "національний кешбек".

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Напередодні Кабінет міністрів затвердив законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Документ зверстано з урахуванням прогнозованого зростання національного ВВП у 2024 році на 3,5%, у 2025-му — на 2,7%. Проєкт держкошторису ще не оприлюднено. Але про його ключові положення розповів народний депутат Ярослав Железняк.

У бюджеті на 2025 рік запланували витратити 1,5 млрд на телемарафон

Верховна Рада може виділити з державного бюджету України на 2025 рік 1,6 млрд гривень на фінансування телеканалу "Рада" і телемарафону. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в документі закладено 1,5 млрд гривень на фінансування марафону "Єдині новини" і ще 78,2 млн гривень — на телеканал "Рада".

"Витрати на телеканал "Рада" знизили, але недостатньо. Наступного року на них хочуть витратити 78,2 млн грн. Що менше, ніж торік (198 млн грн злили), але вдвічі більше, ніж до того, як ОП рейдернула канал. Ну і на сам марафон заклали як торік 1,5 млрд грн. Тобто загальна цифра, яку спустять у трубу, буде 1,6 млрд грн", — написав Железняк.

У Раді не запланували витрати на проведення видобутку

"Щодо виборів у Бюджеті (на 2025 рік — ред.) нічого поки що не заклали. Тобто витрати на ЦВК майже на рівні цього року, навіть трохи менше", — написав нардеп.

Водночас депутати втретє ухвалили "класичну статтю", яка вже була в попередніх державних бюджетах:

"Кабінет Міністрів України разом із Центральною виборчою комісією після припинення або скасування воєнного стану в Україні подасть на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів".

У Раді не запланували витрати на кешбек

"Ну відверто, поки що з приємних сюрпризів у Бюджеті на наступний рік не закладена (абсолютно популістична) ідея про кешбек", — додав Железняк.

За його словами, програма просто зникла.

"Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги", на яку цього року спустять у... повітря 3 млрд грн. Я думаю, що вони все ще захочуть повернути цю програму або вбудувати її потім, але поки що так", — додав він.

Що ще відомо про бюджет на 2025 рік

На 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Він зазначив, що доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Водночас видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Під час формування поточного військового бюджету України враховувався прогноз МВФ, згідно з яким передбачалося, що війна завершиться до літа 2024 року. Наразі військовий бюджет України потребує додаткового фінансування.