Дефіцит понад 1,5 трлн гривень: уряд затвердив проєкт бюджету на 2025 рік

Доходи бюджету очікуються на рівні 2 трлн грн, повідомив голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль. Видатки ж плануються на рівні 3,6 трлн грн.

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У п'ятницю, 13 вересня, український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Водночас видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі", — наголосив голова уряду.

Видатки на оборону, поінформував політик, зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Більше грошей виділятиметься на українську зброю, техніку та дрони.

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Другим пріоритетом є фінансування захищених статей бюджету. Через це понад 400 млрд грн виділяють на соціальний захист, тобто на пенсії, субсидії тощо. Окрім того, 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту.

Також у пріоритеті підтримка регіонів та бізнесу. Держава допомагатиме місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій, фінансуватиме програми пільгового кредитування та гранти для підприємців, надасть кошти на програму гуманітарного розмінування та єОселю.

Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними, пообіцяв Денис Шмигаль. Зокрема, за його словами, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла", — наголосив прем'єр-міністр.

Раніше Денис Шмигаль інформував, що один військовий обходиться бюджету України в 1,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, парламентський комітет освіти визнав недоцільним централізоване виготовлення медалей за кошти держбюджету учням, які "на відмінно" закінчують навчання у школах. У бюджеті планувалося закласти на ці цілі понад 5,5 млн грн.